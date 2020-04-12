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«متحدث الداخلية» يكشف موعد بدء تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة «منع التجول» (فيديو)

«متحدث الداخلية» يكشف موعد بدء تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة «منع التجول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، أن “الجهات الأمنية مستمرة في تنفيذ مهامها لتطبيق القرارات الاحترازية، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد منع التجول حتى إشعار آخر”.

وأضاف “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي اليومي المشترك: أنه “لأهمية تحديد أعداد المصرح لهم بالخروج خلال فترة منع التجول، بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل، حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه”.

وشدد المتحدث باسم “الداخلية”، على “ضرورة بقاء الجميع ضرورة في المنازل والالتزام بقرار منع التجول”، لافتًا إلى أن “الجهات الأمنية ضبطت عددًا من مخالفات (منع التجول) واتخذنا الإجراءات النظامية بحقهم”.

وأضاف “الشلهوب”: “تتولى الجهات الحكومية بإصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة لها، للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية الضرورية والملحة حصولهم عليها، وتُوثق التصاريح من الجهة المختصة بوزارة الداخلية”.

وأشار المتحدث باسم “الداخلية”، إلى أن “تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول ابتداءً من الساعة 3م من يوم غدٍ الاثنين”.

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