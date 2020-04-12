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لقائدي المركبات.. 3 تعليمات يجب اتباعها تفادياً لمخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني (فيديو)

لقائدي المركبات.. 3 تعليمات يجب اتباعها تفادياً لمخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر مقطع فيديو الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها من قبل قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين عند المرور على نقاط الضبط الأمني.

وأبان الحساب الرسمي للمرور على “تويتر”، أن هذه الإجراءات تتمثل في: تخفيف السرعة، والالتزام بالمسار المحدّد، والتوقف عند الطلب لإبراز الوثائق لرجل الأمن؛ تنفيذاً للتوجيه السامي، وعملاً بالإجراءات الاحترازية في أثناء فترة منع التجوّل منعاً للمساءلة القانونية بارتكاب مخالفات تجاوز النقاط الأمنية.

ولفت الحساب إلى أن جميع رجال الأمن على استعدادٍ لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة في حال وجود أيّ طارئ.

 

 

 

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