الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بأثر رجعي.. إيداع أكثر من 19 مليون ريال معاشات ضمان لشهر رجب للمسقطين سابقاً

بأثر رجعي.. إيداع أكثر من 19 مليون ريال معاشات ضمان لشهر رجب للمسقطين سابقاً
0

تواصل- فريق التحرير:

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب بأثر رجعي للمستفيدين الذين أسقطوا الشهر الماضي قبل أن يجري إعادتهم لاحقًا على إثر قرارات الوزارة التي اتخذتها للتخفيف على المستفيدين من آثار التبعات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

كما مددت الوزارة فترة عدم إسقاط أي مستفيد ضماني للشهرين القادمين (شعبان ورمضان)، إذ يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن يتوجب إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، باستثناء حالة وفاة المستفيد.

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المنوطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصاً أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة.

يذكر أن المعاشات المودعة لشهر رجب بأثر رجعي بلغت (19,578,541) مليون ريال، وقد أودعت الوزارة في وقت سابق ما يتجاوز ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري 1441 هـ.

مواد ذات صلة

إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات «الإسكان» لمدة 3 أشهر

إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات «الإسكان» لمدة 3 أشهر

«الموارد البشرية» توضح تفاصيل مادة حماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وصاحب العمل

«الموارد البشرية» توضح تفاصيل مادة حماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وصاحب العمل

قرار مهم من «الموارد البشرية» لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وصاحب العمل بسبب «كورونا»

قرار مهم من «الموارد البشرية» لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وصاحب العمل بسبب «كورونا»

بشكل استثنائي.. «الموارد البشرية» تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

بشكل استثنائي.. «الموارد البشرية» تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>