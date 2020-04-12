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وفاة الشيخ «إبراهيم الحبر».. وأسرته تستقبل العزاء هاتفياً التزاماً بالإجراءات الاحترازية

وفاة الشيخ «إبراهيم الحبر».. وأسرته تستقبل العزاء هاتفياً التزاماً بالإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

توفي الشيخ إبراهيم بن محمد الحبر، مساء أمس السبت، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، فيما سيصلى عليه اليوم في مسقط رأسه بحوطة بني تميم.

وذكرت عائلة الشيخ “إبراهيم الحبر”، أنه نظرًا للظروف الراهنة وتعذر تنقل الناس للصلاة عليه في الرياض، فسوف ينقل مباشرة -بمشيئة الله- إلى حوطة بني تميم ويصلى عليه هناك ويدفن بالقرب من مسقط رأسه.

وأوضحت العائلة، أنها ستستقبل العزاء هاتفيًا عبر الأرقام التالية:

جوال والده: ٠٥٣٦٦٧١٤٥٣
‏جوال أخيه سعود: ٠٥٠٥٤٩٩٢٢٠
‏جوال أخيه سعد: ٠٥٠٣٧٨٨٣٣٧
‏جوال أخيه عبدالله: ٠٥٠٤٢١١١٨٢
‏جوال أخيه عبداللطيف: ٠٥٩٥٩٥٤٣٩٢
‏جوال أخيه عبدالوهاب: ٠٥٠٤٢٦٤٧٢٢
‏جوال أخيه عبدالعزيز: ٠٥٣٨٤٤٩٩٧٧

ويعد إبراهيم الحبر، داعية بارز اشتغل بالدعوة منذ كان طالبًا في المرحلة الثانوية إلى أن وافته المنية، وسافر إلى دولة إثيوبيا ومكث هناك لعدة سنوات لتدريس العلم الشرعي للطلاب.

صحيفة تواصل تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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