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«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن انتقال «كورونا» من جثث الموتى إلى الأحياء

«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن انتقال «كورونا» من جثث الموتى إلى الأحياء
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تواصل – وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أجساد الموتى لا تنقل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بوجه عام إلى الأحياء، وذلك في ظل انتشار شائعات على مواقع التواصل بنقلها للعدوى.

ونصحت المنظمة، العاملين الصحيين وموظفي المشرحة والقائمين على عملية الدفن، والمسؤولين عن التعامل المباشر مع الجثامين باتخاذ التدابير اللازمة قبل الدفن واتباع إرشادات المنظمة بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى في سياق جائحة فيروس كورونا.

وأضافت: أنه يجب على العاملين الذين يقومون بمهام تغسيل الموتى وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والحلاقة ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، مثل القفازات والعباءات ذات الاستعمال الواحد، المانعة للماء والكمامات الطبية وواقيات العينين وفقًا للاحتياطات القياسية.

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