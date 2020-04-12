الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هدف» يعلن موعد صرف مبالغ مبادرة «دعم التوظيف».. ويوضح الفئات المستحقة

«هدف» يعلن موعد صرف مبالغ مبادرة «دعم التوظيف».. ويوضح الفئات المستحقة
0

تواصل – واس:

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني أن مبادرة “دعم التوظيف” تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

وأضاف الجعويني خلال اللقاء الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية مع رجال وسيدات الأعمال ومنتسبي الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حول “مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم القطاع الخاص في مواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا”، أن الصندوق سيبدأ صرف الدعم المالي للمنشآت المسجلة في المبادرة، خلال الأسابيع القادمة، لافتًا إلى أن الدعم سيوجه للمنشآت مباشرة، لمساعدتها على استقطاب الكفاءات السعودية وزيادة استقرارها.

وأشار الجعويني، إلى أن تسجيل المنشآت في المبادرة لا يستوجب زيارة الفروع، ويتم خلال خطوات إلكترونية ميسرة عبر الدخول إلى صفحة المبادرة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

وبيَّن مدير عام “هدف” أن المبادرة مستمرة لسنوات قادمة، وتستهدف دعم 80 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 15 ألف منشأة قطاع خاص، كما أنها من الأولويات التي يعمل عليها الصندوق، من أجل تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال اللقاء، أن دعم المبادرة يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح الأجر بين 4000 و 15 ألف ريال، مضيفًا أن المنشآت ستحصل على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

واستعرض المدير العام للصندوق، عدة مبادرات أخرى يقدمها “هدف” لتمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية، من بينها مبادرة “دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات” بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال، وبرامج التدريب المقدمة عن بُعد عبر منصة التدريب الإلكترونية “دروب”، وكذلك التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات القطاع الخاص عبر “أكاديمية هدف للقيادة”.

وأجاب الجعويني خلال اللقاء الافتراضي على استفسارات وتساؤلات رجال وسيدات الأعمال ومنتسبي الغرفة، حول مبادرات الصندوق ودعمه لمنشآت القطاع الخاص، واستمرار تمكين الكوادر الوطنية.

كما شارك نائبا المدير العام لدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، ولدعم التدريب الدكتور جمعه بن حامد، في الإجابة على الاستفسارات الواردة حول برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، مؤكدين أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

مواد ذات صلة

هدف: التحاق 25 ألف مواطن بمبادرة دعم التوظيف بالقطاع الخاص

هدف: التحاق 25 ألف مواطن بمبادرة دعم التوظيف بالقطاع الخاص

مفاجأة سارة من «هدف»: 3 آلاف ريال دعماً شهرياً للعاملين في «توصيل الطلبات».. وهذه الشروط

مفاجأة سارة من «هدف»: 3 آلاف ريال دعماً شهرياً للعاملين في «توصيل الطلبات».. وهذه الشروط

إيداع 23 مليون ريال في حسابات 9138 من معلمي «المدارس الأهلية»

إيداع 23 مليون ريال في حسابات 9138 من معلمي «المدارس الأهلية»

«هدف» يحدد الموعد الشهري لصرف مبالغ مبادرة «دعم التوظيف»

«هدف» يحدد الموعد الشهري لصرف مبالغ مبادرة «دعم التوظيف»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>