لتحقيق أعلى وفرة بالمخزون.. وصول شحنات من «البيض» المستورد إلى المملكة (فيديو)

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وثّق مقطع فيديو، وصول شحنات من البيض المستورد من المملكة الأردنية، في إطار تحقيق وفرة بالمعروض في الأسواق المحلية.

وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، قيام الشاحنات بتفريغ حمولتها من البيض، موجهاً الشكر لوزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء على جهودهمها على مدار اليوم، وتوفير احتياجات السوق المحلي في ظل جائحة وباء كورونا الجديد.

وكانت وزارة البیئة والمیاه والزراعة، قد أعلنت تحقیق الاكتفاء الذاتي من البیض بنسبة 116%، لكنها قررت أيضاً استيراد كميات إضافية لتحقيق أعلى وفرة بالمخزون في الأسواق.