الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لتحقيق أعلى وفرة بالمخزون.. وصول شحنات من «البيض» المستورد إلى المملكة (فيديو)

لتحقيق أعلى وفرة بالمخزون.. وصول شحنات من «البيض» المستورد إلى المملكة (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو، وصول شحنات من البيض المستورد من المملكة الأردنية، في إطار تحقيق وفرة بالمعروض في الأسواق المحلية.

وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، قيام الشاحنات بتفريغ حمولتها من البيض، موجهاً الشكر لوزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء على جهودهمها على مدار اليوم، وتوفير احتياجات السوق المحلي في ظل جائحة وباء كورونا الجديد.

وكانت وزارة البیئة والمیاه والزراعة، قد أعلنت تحقیق الاكتفاء الذاتي من البیض بنسبة 116%، لكنها قررت أيضاً استيراد كميات إضافية لتحقيق أعلى وفرة بالمخزون في الأسواق.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد مَن ينتقل من مناطق ظهرت بها إصابات بكورونا

شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد مَن ينتقل من مناطق ظهرت بها إصابات بكورونا

«الصحة» تُصدر دليلاً إرشادياً كاملاً للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر

«الصحة» تُصدر دليلاً إرشادياً كاملاً للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر

اكتمال إجلاء جميع المواطنين العالقين بـ«البحرين».. 956 مواطناً نُقلوا للعزل الصحي

اكتمال إجلاء جميع المواطنين العالقين بـ«البحرين».. 956 مواطناً نُقلوا للعزل الصحي

المملكة تدعم اليمن بـ25 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا

المملكة تدعم اليمن بـ25 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>