بُشرى سارة من «جامعة أكسفورد» البريطانية بشأن التوصل للقاح فعال ضد «كورونا»

تواصل- وكالات:

قال فريق علمي من جامعة أكسفورد البريطانية: إن هناك احتمال التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ووفقاً لموقع قناة “الحرة” كشفت سارة غيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد أنها متأكدة بنسبة 80% من أن اللقاح الذي يعمل عليه فريقها سيكون فعالا ضد الفيروس.

ويخطط الفريق لإجراء تجارب بشرية خلال الأسبوعين المقبلين، وقد طلب من الحكومة البريطانية دعم تصنيع عشرات الملايين من الجرعات قبل اكتمال التجارب، حتى يكون اللقاح متاحا في جميع أنحاء العالم حال نجاح الاختبارات.

وأكدت غيلبرت أن فريقها حتاج من 50-100 مليون جنية إسترليني وقد يزيد مع مرور الوقت من أجل إجراء التجارب، وتوفير اللقاح لجميع سكان العالم، مشيرة إلى أن تجارب اللقاح تخضع لرقابة مشددة، وأن تجاربها السريرية في المرحلة الأولى ستبدأ على 500 شخصاً.

وستكون المرحلة الأولى للتجارب على الأشخاص البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 -55 عاماً، وأن الهدف لهذه المرحلة هو التأكد من سلامة اللقاح، ثم يتم توسيع النطاق العمري في المرحلة الثانية، ليشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.