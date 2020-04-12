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متحدث «مكافحة الفساد» يوضح عقوبة عرض رشوة على رجال الأمن لمخالفة «منع التجول»

متحدث «مكافحة الفساد» يوضح عقوبة عرض رشوة على رجال الأمن لمخالفة «منع التجول»
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين: إن عقوبة عرض رشاوى على رجال الأمن من قبل مخالفين لأمر منع التجول تشمل الحبس والغرامة بعد العرض على المحكمة المختصة وإصدار حكم قضائي في هذا الشأن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة ” الإخبارية” أن الهيئة تطالب بأقصى العقوبات على هؤلاء الأشخاص لاستهتارهم بجهود الدولة لمكافحة جائحة وباء كورونا، ومتاجرتهم بأرواح وسلامة المواطنين والمقيمين واعتداءهم على رجال الأمن الذين خصصوا وقتهم وجهدهم لمكافحة هذا الوباء.

وأشار إلى أن رجال الأمن قاموا بواجبهم وهو ليس بمستغرب منهم بضبط المتهمين الذين عرضوا الرشوة عليهم، وتعرضوا في بعض الأحيان للاعتداء من قبل هؤلاء المتهمين ، شاكراً مجهوداتهم في أداء واجبهم .

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