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بالفيديو.. «السديس» لـ«رجال الأمن»: احتسبوا الأجر وعملكم من الجهاد والرباط في سبيل الله

بالفيديو.. «السديس» لـ«رجال الأمن»: احتسبوا الأجر وعملكم من الجهاد والرباط في سبيل الله
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تواصل- فريق التحرير:

التقى الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس بعدد من رجال الأمن، ليشكرهم على مجهوداتهم في حفظ الأمن بالمملكة.

ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي مقطع فيديو على حسابها الرسمي للقاء الشيخ السديس بعدد من رجال الأمن حيث قال خلال حديثه لهم: “أئمة الحرمين الشريفين يدعون لكم ويشكرونكم على مجهوداتكم المباركة”، مضيفاً: “الأمن مسؤولية عظيمة وواجب كبير كلنا يجب أن نكون رجال أمن وندعم رجال أمننا في مثل هذه الظروف نشجعهم ونتعاون معهم”.

وتابع حديثه قائلاً: “احتسبوا الأجر وهذا من الجهاد والرباط في سبيل الله وأبشروا بالخير، مستشهداً بالحديث الشريف: وعين باتت تحرس في سبيل الله”.

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