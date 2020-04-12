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ضبط 4 مواطنين خالفوا منع التجول بالرياض وحائل

ضبط 4 مواطنين خالفوا منع التجول بالرياض وحائل
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية رصدت خلال تنفيذ مهامها في تطبيق أمر منع التجول في مناطق المملكة أشخاصاً خالفوا أمر المنع و قاموا بتوثيق مخالفتهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المقدم التويجري إلى أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين خرجوا وقت المنع وتباهوا بمخالفتهم لأمر منع التجول.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري ، بأنه تم القبض على مواطن يسخر من رجال الأمن أثناء وجودهم في الميدان لتنفيذ مهامهم في تطبيق الأوامر بمنع التجول، وخالف أمر المنع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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