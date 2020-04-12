الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة» تُصدر دليلاً إرشادياً كاملاً للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر

«الصحة» تُصدر دليلاً إرشادياً كاملاً للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشادياً شاملاً للإجراءات الوقائية للقادمين إلى المملكة من وقت خروجهم من أماكن إقامتهم وحتى وصولهم إلى أرض الوطن، وذلك استمراراً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع انتشاره.

وأوضحت الوزارة عبر “إنفوجرافيك” نشرته في حسابها على “تويتر” وعبر منصتها التوعوية “عش بصحة” أن على القادم خلال وجوده في بلد معين أن يحرص على البقاء في المنزل، ويتجنب الاختلاط بالآخرين، وأن لا يخرج إلا للحاجة، مثل: جلب الطعام أو الدواء، إضافة إلى المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام المعقم الكحولي.

وأبانت الوزارة أن من تظهر لديه أحد الأعراض التالية حرارة وكحة وضيق في التنفس، وكان يعيش مع مجموعة من الأشخاص أن يرتدي الكمامة، ويعزل نفسه في مكان جيد التهوية، إلى جانب عدم مشاركة أدواته مع الآخرين، والحرص على ترك مسافة آمنة بينه وبين الآخرين قدرها متر ونصف، مع عدم الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس.

كما أوصت الوزارة جميع القادمين إلى المملكة بالحرص على عدم التعامل والدفع بالنقود، واستخدام البطاقة البنكية بدلاً من ذلك، إضافة إلى الحرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.

ونبهت الوزارة إلى عدم لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشتكي من أعراض تنفسية، أو يعتني بشخص مصاب، وأن يتبع الطرق الصحيحة لارتدائها إن هو اختار ذلك.

وأكدت أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا المستجد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس، والكحة، وتلوث الأيدي، والأسطح، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الكمامة بعد ارتدائها بالطريقة الصحيحة.

وأوصت الوازرة بالحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل، مفرش الطائرة، الوسادة، وطاولة المقعد، مع الحرص على ترك مسافة آمنة بين الراكب ومن يجلس بجانبه قدرها متر ونصف، والحرص على نظافة اليدين قبل وأثناء وبعد الأكل، إضافة إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات، والحرص على تغطية الفم بالمنديل عن العطاس أو الكحة والتخلص من المنديل بعد ذلك بطريقة صحيحة.

ومن ضمن التوصيات التي نشرتها الوزارة للقادمين إلى المملكة الحرص على شرب السوائل، وفي حال وجود الأطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم باتباع نفس التعليمات الموجهة للجميع، إضافة إلى الحرص على عدم المصافحة والسلام، وعدم التواصل مع أي شخص، والحرص على ترك مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف عند نقطة الجوازات، وعلى الشخص عند ظهور أعراض مثل الحرارة والسعال والضيق في التنفس إبلاغ المسؤولين بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط: (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

أمر ملكي.. تمديد العمل بـ «منع التجول» للحد من انتشار كورونا

أمر ملكي.. تمديد العمل بـ «منع التجول» للحد من انتشار كورونا

بتوجيه وزير الصحة.. تعليق الحضور لـ«الإداريين» وربط الاستثناءات بـ«الداخلية»

بتوجيه وزير الصحة.. تعليق الحضور لـ«الإداريين» وربط الاستثناءات بـ«الداخلية»

100 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات «روزفلت»

100 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات «روزفلت»

بالفيديو.. صدمة وافد ضُبط أثناء ممارسته الحلاقة لأحد الزبائن

بالفيديو.. صدمة وافد ضُبط أثناء ممارسته الحلاقة لأحد الزبائن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>