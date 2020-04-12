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«البيئة» تُعلن آلية إصدار تصاريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين

«البيئة» تُعلن آلية إصدار تصاريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن آلية إلكترونية للحصول على تصاريح التنقل المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه يمكن لأصحاب النشاطات الزراعية المشار إليها الحصول على تصريح تنقل لمرة واحدة أسبوعياً، ويمكن تجديده أسبوعياً، للمدن والمحافظات التي يسري فيها منع التجول مدة ٢٤ ساعة، وهي العاصمة المقدسة، ومدينة المدينة المنورة، ومدينة الرياض، ومدينة تبوك، ومحافظة الظهران، ومدينة الهفوف، ومحافظة جدة، ومحافظة الطائف، ومحافظة القطيف، ومحافظة الخبر، فيما يمكن للملاك في بقية المناطق استغلال الأوقات المسموح فيها بالتنقل لتفقد المزارع والمناحل والمواشي.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على التصريح إلكترونياً بزيارة موقع الوزارة وتعبئة البيانات المطلوبة للحصول على التصريح. وبحسب الوزارة، فإنه يلزم للحصول على التصريح إدخال رقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية، ومقر السكن، وموقع المزرعة أو المواشي أو المناحل، ونوع النشاط، إلى جانب إدخال إما رقم السجل الزراعي أو بطاقة المربي أو بطاقة النحال، وبعد ذلك يتم رفع الطلب لمدير الفرع الذي ينسق بدوره مع شرطة المنطقة، بعدها يصدر القرار بمنح التصريح من عدمه.

وأكدت الوزارة على أن التصريح مخصص لمن يملك سجلاً في الوزارة؛ إما رقم السجل الزراعي أو بطاقة المربي أو بطاقة النحال، لارتباط هذه الأرقام بقواعد البيانات في الوزارة، لتتمكن الجهات الفنية من التأكد من صحة المعلومات وتقييم الحاجة.

وذكرت الوزارة أن على أن مربي الماشية الذي لا يملك بطاقة مربي أو نحال التقديم على ذلك عبر منصة «أنعام بلس» أو منصة «زراعي» للحصول على الرقم، وبعد ذلك التقديم على تصريح التنقل.

وشددت الوزارة على أن تقديم الطلب عبر موقع الوزارة لا يعني بالضرورة إصدار التصاريح، مشيرة إلى أن هذه التصاريح ستصدر في أضيق الحدود للحفاظ على الصحة العامة، وبما يضمن توفير ما يلزم للمواشي والمزارع والنحل.

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