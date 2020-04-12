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100 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات «روزفلت»

100 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات «روزفلت»
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تواصل – وكالات:

أفادت قناة فوكس نيوز عن مصدر بالبحرية الأمريكية، اليوم السبت، قوله إن هناك 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ليرتفع إجمالي الإصابات بين طاقم حاملة الطائرات إلى 550 حالة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد كشفت، في وقت سابق، عن إصابة قبطان الحاملة العملاقة المُقال بالفيروس.

وتمسك وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بقرار إقالة الكابتن بريت كروزر، بعدما حذر الأخير من احتمال تفشي “كوفيد 19” على متن السفينة.

ولقيت إقالة كروزر استنكارا واسعا، واعتبرت عقوبة قاسية وغير منصفة لضابط أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلائها بعد رسوّها في غوام، بينما يبلغ عدد العاملين في حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية نحو 4800.

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