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«متحدث الصحة» يكشف حقيقة رسائل «الواتساب» ويحذر من أمر خطير

«متحدث الصحة» يكشف حقيقة رسائل «الواتساب» ويحذر من أمر خطير
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي صحة الرسالة المتداولة في الواتساب والمتعلقة بقسم الإحصاء الحيوي بشأن فيروس كرونا.

وأوضح العبدالعالي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه لا يوجد إدارة في الوزارة باسم (قسم الإحصاء الحيوي) وجميع المعلومات عن فيروس كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي ووكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي فقط، وشددت الوزارة على عدم نشر الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

يذكر أن رسالة متداولة عبر تطبيق واتساب زعمت وجود خطة نموذجية موضوعة من قبل فريق إدارة أزمة فايروس كورونا وكان عنوانها “إدارة المعلوماتية الصحية بوزارة الصحة السعودية – قسم الإحصاء الحيوي”، وهو ما ثبت عدم صحته.

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