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بالفيديو.. «الأحوال المدنية» توضح طريقة تسجيل «مولود جديد» عبر منصة أبشر

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» توضح طريقة تسجيل «مولود جديد» عبر منصة أبشر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تسجيل المواليد يتم عن بعد، من خلال منصة أبشر من خلال خدمة “تسجيل المواليد”، وذلك تزامنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب.. بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.
ونشرت الأحوال المدنية مقطع فيديو يوضح بالتفاصيل طريقة تسجيل جديد من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

 

 

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