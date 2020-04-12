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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق برنامجاً لدعم أمهات الأطفال «ذوي التوحد»

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق برنامجاً لدعم أمهات الأطفال «ذوي التوحد»
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تواصل – واس:

يطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة غداً برنامج فني السلوك المسجل (RBT)، الذي يستهدف أمهات “أطفال ذوي اضطراب التوحد” ، تزامنًا مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، وذلك عبر منصة التدريب الإلكترونية للمركز (هنا الرابط)، من الساعة الـ 4 وحتى الساعة الـ 8 مساءً، ويستمر حتى يوم الأربعاء 22 من الشهر نفسه.

ويتضمن البرنامج الذي ستقدمه المحللة السلوكية المعتمدة من البورد الأمريكي لتحليل السلوك عهود عبدالرحمن الحقباني، والحاصلة على ماجستير التربية الخاصة تخصص اضطراب التوحد على 6 محاور هي : (مقدمة في تدريب فني السلوك المسجل، ومراجعة قائمة المهام والمعجم والأخلاقيات، ومقدمة في تحليل السلوك التطبيقي، ودور فني السلوك المسجل، والمفاهيم والمبادئ، والقياس واستخدام البيانات).

وأوضحت المديرة العامة التنفيذية مديرة الأبحاث والتدريب بالمركز الدكتورة عُلا أبو سكر أن برنامج فني السلوك المسجل (RBT) هو مساعد شبه مسؤول في المقام الأول عن تنفيذ خدمات تحليل السلوك، ويحصل من خلاله المشارك على شهادة معترف بها من مجلس شهادة محلل السلوك (BACB) بعد إتمامه لـ 40 ساعة من التدريب، واجتياز تقييم الكفاءة واختبار مراقب، الأمر الذي يمكنه بعد ذلك من العمل مع العملاء في اضطراب طيف التوحد (ASD).

وأكدت أن أهمية تقديم الدورات العلمية المتنوعة لكافة أفراد المجتمع من المختصين والمهتمين وأولياء أمور الأشخاص من ذوي الإعاقة، تأتي من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز، وحرصه على المشاركة الفعالة والدائمة للمركز في جميع الأيام العالمية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق شعار المركز “علم ينفع الناس”.

وأشارت الدكتورة أبو سكر إلى أن فني السلوك المسجل (RBT) هو المسؤول الأول عن التنفيذ المباشر لخدمات تحليل السلوك، وهو من يتحمل مسؤولية تحديد المهام التي قد يؤديها فني السلوك المسجل، وذلك استناداً لتدريبه وخبرته وكفاءته.

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