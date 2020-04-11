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ازدحام شديد بـ «مسلخ خميس مشيط».. والبلدية تعلق

ازدحام شديد بـ «مسلخ خميس مشيط».. والبلدية تعلق
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تواصل – فريق التحرير:

علقت بلدية خميس مشيط على واقعة الازدحام الشديد الذي شهدها مسلخ البلدية، حيث أكدت أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية عدة لمنع تفشي مرض كورونا المستجد.

وأوضحت البلدية، في بيان لها، أنه نظرًا للتجمع والازدحام الذي شهده مسلخ البلدية اليوم، وعدم التزام مرتاديه بإرشادات السلامة الصحية، وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل، فقد تم وضع آلية عمل جديدة، تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم.

وأوضحت البلدية أنه سيتم توفير شاشات إلكترونية خارج المسلخ لعرض أرقام ووقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم داخل المسلخ، ولن يُسمح بدخول أكثر من 30 مستفيدًا داخل المسلخ، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه.

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