بالفيديو.. صدمة وافد ضُبط أثناء ممارسته الحلاقة لأحد الزبائن

تواصل – فريق التحرير:

داهمت الجهات الرقابية أحد محلات الحلاقة، حيث أغلق العامل باب المحل؛ في محاولة لتضليل الجهات المعنية بضبط مخالفات الحلاقة للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر خلال المقطع مداهمة الجهات الرقابية أحد المحلات وبداخله حلاق يمارس مهنة الحلاقة لأحد الزبائن، حيث تفاجأ برجال الرقابة بداخل المحل أثناء مخالفته لقرار منع الحلاقة للوقاية من كورونا.

يذكر أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” الجديد قررت في وقت سابق، إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في المملكة، ويأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

كما قررت اللجنة إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.