«الصحة» تعلق على مقطع غسل المعلبات بالماء وتوجه نصائح مهمة لمواجهة كورونا

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للتعامل مع مشتريات الأسواق بشكل آمن يضمن عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعلقت الوزارة على تغريدة استفسر خلالها أحد الأشخاص عن الطريقة الصحيحة لتعقيم المعلبات والخضار والفواكه بعد شرائها من السوق، مرفقاً في تغريدته مقطع فيديو لشخص يضع المعلبات على الأرض في فناء منزله ويهدر كمية كبيرة من الماء على غسلها.

وردت الوزارة، عبر حساب “صحة 937” بقولها إن هناك عدداً من التعليمات يجب التقيد بها عند التعامل مع منتجات الأسواق لتقليل خطر الإصابة، وهي كالتالي:

– مسح المعلبات باستخدام مناديل التعقيم المبللة، والحرص على غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد.

– مسح مقبض عربة التسوق بمناديل التعقيم المبللة، وتجنب الذهاب للسو برماركت في أوقات الازدحام.

– التخلص من أكياس البلاستيك والأغلفة الخارجية للأغراض، واستبدال طرق الدفع النقدية والدفع باستخدام البطاقة أو أونلاين.

– غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية أو استخدام معقم كحولي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين بعد العودة من التسوق.