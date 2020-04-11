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«متحدث الصحة» ينصح الجميع باختبار التقييم الذاتي لكورونا.. رابط التقييم

«متحدث الصحة» ينصح الجميع باختبار التقييم الذاتي لكورونا.. رابط التقييم
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تواصل – فريق التحرير:

نصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي،الجميع، بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق “موعد” وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق “موعد” وصفحة الويب، والتي تسهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس كورونا ، ويمكن الدخول لإجراء الاختبار عبرالرابط

وأوضخ “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة أن اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وقال: “أحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا” مؤكداً اكتشاف 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال اختبار التقييم الذاتي.

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