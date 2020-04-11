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إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات «الإسكان» لمدة 3 أشهر

إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات «الإسكان» لمدة 3 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت،عن إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات “الإسكان” لمدة ثلاثة أشهر .

وقالت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي ناصر الهزاني، في المؤتمر الصحفي المشترك لعرض مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)،أطلقنا عدة مبادرات مجتمعية لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف المتحدث باسم الوزارةأن من أهم المبادرات التي أطلقت حديثاً هي مبادرة “غذاؤنا واحد” والتي تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة.

وبين أن من أهم المبادرات خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج أجير، تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.

وأكد المتحدث أنه لا يحق للمنشآت المستفيدة من “ساند” إنهاء عقد الموظف السعودي، كونها غير متضررة.

 

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