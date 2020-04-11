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«وورلد ميتر»: إصابات كورونا حول العالم تتجه نحو «المليون الثاني»

«وورلد ميتر»: إصابات كورونا حول العالم تتجه نحو «المليون الثاني»
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تواصل – وكالات:

ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة حول العالم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ، اليوم السبت ، إلى أكثر من مليون و700 ألف إصابة، ليصبح العالم على مشارف تسجيل المليون الثانى من الإصابات، في حين تجاوزت عدد الوفيات 102 آلاف، واقترب عدد المتعافين من 400 ألف حالة، وفقا لما أورده موقع “وورلد ميتر” للإحصاءات الدولية.

وطبقا لبيانات الموقع الذى يرصد الإصابات حول العالم، تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية نصف مليون إصابة لتحتل المركز الأول بنحو 503 آلاف إصابة، كما سجلت أيضا 2000 وفاة فى يوم واحد لتصبح الدولة الأولى فى العالم التى تسجل هذا الرقم فى يوم واحد.

وحافظت إسبانيا  على المركز الثانى بعدد 162 ألف إصابة، لتأتى إيطاليا فى المركز الثالث بتسجل نحو 148 ألف.

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