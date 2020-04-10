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شرطة الشرقية تطيح بمصور «الأرفف المفرغة» بحفر الباطن.. وتكشف هويته

شرطة الشرقية تطيح بمصور «الأرفف المفرغة» بحفر الباطن.. وتكشف هويته
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تواصل- واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعمد شخص لتصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

 

 

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