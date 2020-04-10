وزير الصحة يكشف السبب الرئيسي وراء زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا» خلال الفترة الأخيرة

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كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن السبب وراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة، هي “المجمعات السكنية” سوء الإسكان أو العمال.

ودعا الربيعة خلال لقاء تفاعلي عبر “فيديو كونفرنس” للوقاية من جائحة كورونا بمشاركة أمير منطقة عسير، إلى ضرورة التباعد الاجتماعي ومعالجة أي تكدس في التجمعات السكنية فورا، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة: “لدينا تحديات أكبر حاليا في الأحياء التي بها تجمعات كبيرة ومتقاربة جدا، فلقد لاحظنا الحالات التي تزداد تأتي من المجمعات سواء مزدحمة أو إسكان عمال أو بعض المناطق التي تحتاج إعادة تنظيم”.