بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن إعفاء «بنك التسليف» والشروط المطلوبة

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أسئلة متكررة عن طريقة الاستعلام عن إعفاء “بنك التسليف” والشروط المطلوبة.

جاء ذلك بعد أن أعلن “البنك السعودي للتسليف والإدخار” أمس، عن قراره بتأجيل سداد أقساط التوصيل التشاركي والنقل لمدة ستة أشهر.

طريقة الاستعلام

1- الدخول على موقع بنك التسليف والادخار السعودي الرسمي من خلال رقم السجل المدني.

2- تقديم طلب الإعفاء من خلال تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإعفائه من دفع الأقساط المتبقية من القرض.

3-تقديم صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم لطلب الإعفاء.

4- تقديم مرفق يوضح الحالة المعيشية والمالية.

5- إرفاق كارت العائلة.

6- تقديم طلب إعفاء وصورة من التقارير الطبية.

7- التوقيع على طلب الإعفاء المقدم للبنك من خلال رقم الهوية الوطنية.

8- تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة وهي (نموذج إعفاء بنك التسليف) بعد تعبئة النموذج.

رابط بنك التسليف والإدخار السعودىمن هنا،ورقم الاتصال الموحد للبنك هو(920008002).

الشروط المطلوبة

1- الحصول علي قرض بنك التسليف.

2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3- أن يكون له عمل منتظم لضمان سداد الأقساط.

4- ألا يقل دخله عن 10 آلاف ريال سعودي.

طرق السداد

1- السداد إلكترونيًا من خلال الموقع.

2- السداد عبر الهاتف المصرفي.

3- السداد بالرقم المفوتر للبنك هو (058).