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بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن إعفاء «بنك التسليف» والشروط المطلوبة

بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن إعفاء «بنك التسليف» والشروط المطلوبة
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أسئلة متكررة عن طريقة الاستعلام عن إعفاء “بنك التسليف” والشروط المطلوبة.

جاء ذلك بعد أن أعلن “البنك السعودي للتسليف والإدخار” أمس، عن قراره بتأجيل سداد أقساط التوصيل التشاركي والنقل لمدة ستة أشهر.

طريقة الاستعلام

1- الدخول على موقع بنك التسليف والادخار السعودي الرسمي من خلال رقم السجل المدني.
2- تقديم طلب الإعفاء من خلال تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإعفائه من دفع الأقساط المتبقية من القرض.
3-تقديم صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم لطلب الإعفاء.
4- تقديم مرفق يوضح الحالة المعيشية والمالية.
5- إرفاق كارت العائلة.
6- تقديم طلب إعفاء وصورة من التقارير الطبية.
7- التوقيع على طلب الإعفاء المقدم للبنك من خلال رقم الهوية الوطنية.
8- تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة وهي (نموذج إعفاء بنك التسليف) بعد تعبئة النموذج.

رابط بنك التسليف والإدخار السعودىمن هنا،ورقم الاتصال الموحد للبنك هو(920008002).

الشروط المطلوبة

1- الحصول علي قرض بنك التسليف.
2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
3- أن يكون له عمل منتظم لضمان سداد الأقساط.
4- ألا يقل دخله عن 10 آلاف ريال سعودي.

طرق السداد

1- السداد إلكترونيًا من خلال الموقع.
2- السداد عبر الهاتف المصرفي.
3- السداد بالرقم المفوتر للبنك هو (058).

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التعليقات (٩)اضف تعليق

  1. ٩
    محمود

    اوقفوها لمدة عام جزاكم الله خير

  2. ٨
    ابومشعل

    اوقفوها تكفون العلوم خربانه

  3. ٧
    منير

    يا خي كان أملنا كبير وننتظر بس يالله خيرها في غيرها

  4. ٦
    حرالديرة

    بنك عقار وبنك تسليف والبنك الاهلى واقسط سيارات
    وكهرباء وماء وكتب للجامعه
    مديووون فوق الراتب تكفووون شوفو حل

  5. ٥
    الوطن غااالي🇸🇦🇸🇦

    جزااكم الله خير الجزاء،،،لو توقفونه لمده عااام ….تخففون بعض الضغوطاات المااليه.

  6. ٤
    الموظف الصالح

    بأذن الله توقف لمدة عام أو أقل القليل يتم جدولتها

  7. ٣
    .

    الله كريم

  8. ٢
    ابو نايف

    تكفون اعفونا

  9. ١
    ابو علا

    أي والله اوقفوها الحال يعلم به الله