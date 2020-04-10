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توضيح من «صحة الباحة» ‏بشأن شخص بصق في أرضية مركز تجاري.. وحقيقة إصابته بكورونا

توضيح من «صحة الباحة» ‏بشأن شخص بصق في أرضية مركز تجاري.. وحقيقة إصابته بكورونا
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تواصل- فريق التحرير:

نفت مديرية الشؤون الصحية بالباحة ما تداوله مغردون على موقع “تويتر” بشأن وجود  حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد المراكز التجارية بالمنطقة وتحويلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقى العلاج، مهيبة عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

وأوضحت “الصحة” أن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل، مساء اليوم، أحد المواطنين محولًا من الجهات الأمنية، وكان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة، وقد بصق في أرضية أحد المتاجر، وبعد الكشف عليه تبين عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وتم إخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة.

 

 

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