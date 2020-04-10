«أرامكو» تعلن تخفيض أسعار البنزين.. تعرف على الأسعار الجديدة

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أعلنت شركة “أرامكو”، مساء اليوم الجمعة، عن الأسعار الجديدة لبنزين (91 و95) وذلك ضمن التعديل الذي يُجرى في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ومن المُقرَّر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة؛ ابتداءً من الغد 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 إبريل 2020م، على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر.

وأوضحت “أرامكو”، أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن سعر لتر البنزين 91 الشهر الماضي (مارس) كان 1.55 ريال لكل لتر، بينما سعر بنزين 95 كان 2.05 ريال لكل لتر.