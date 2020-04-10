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هل ستقام صلاة التراويح بالمسجد الحرام؟.. وكيل «شؤون الحرمين» يرد

هل ستقام صلاة التراويح بالمسجد الحرام؟.. وكيل «شؤون الحرمين» يرد
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تواصل- فريق التحرير:

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين أحمد المنصوري، أن هناك لجنة عليا تقيم جميع الخطوات فيما يتعلق بتأدية صلاة التراويح والقيام في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل.

وفي مداخلة هاتفية على القناة “السعودية”، رد “المنصوري”، على سؤال عمّا إذا كانت صلاة التراويح ستقام في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك وتنقل على الهواء، قائلاً: “أن اللجنة – التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيلها- يُنفذ كل ما توصي به فوراً، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين”.

وأشار إلى أن التوصيات التي تصدر تعتمد على تقييم الوضع العام الذي سيكون من حسن لأحسن، وأنه حال صدورها سيكون التنفيذ على ضوئها.

 

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