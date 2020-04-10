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شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنين انتحلا صفة رجال أمن لسلب المارة تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنين انتحلا صفة رجال أمن لسلب المارة تحت تهديد السلاح
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض شخصين، بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات باستخدام مركبة تمت سرقتها بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، أقرّا بارتكاب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقاربت قيمة المبالغ المسلوبة (20) ألف ريال، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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