التزاماً بالإجراءات الاحترازية.. مواطن يرفض إقامة عزاء لـ9 من أسرته فقدهم في حادث بـ«طبرجل»

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ضرب مسن مثالاً يحتذى به في الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا ومنها منع التجمعات، حيث منع المسن أقاربه من حضور جنازة 9 من ذويه فقدهم في حادث مروري أليم بمحافظة طبرجل.

وروى المسن “سحيمان الشراري” لفضائية “MBC ” تفاصيل الواقعة التي فقد فيها زوجته، واثنين من أبنائه، وثلاثًا من بناته، واثنين من أحفاده، وأمهم في حادث تصادم مع سيارة من نوع “تريلا”، مؤكداً أنه أبلغ أقرباءه وجيرانه بوجوب التقيد بالأنظمة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وذلك بإبلاغهم عدم إقامة سرادق للعزاء والاكتفاء بالاتصالات الهاتفية.

وأشار إلى أنه رفض تلقي العزاء حضوريًا طاعةً لولي الأمر والقيادة الحريصة على صحة المواطنين، معتبرًا أن الشخص المخالف للأنظمة مارق ومعادٍ للوطن.