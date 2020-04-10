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مشهد مرعب.. عمال يدفنون جثامين ضحايا كورونا في مقبرة جماعية بـ«نيويورك»

مشهد مرعب.. عمال يدفنون جثامين ضحايا كورونا في مقبرة جماعية بـ«نيويورك»
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تواصل- وكالات:

وثق مقطع فيديو لحظة قيام عمال أمريكيين يرتدون بدلات الخطر يدفنون صناديق موتى فيروس كورونا في مقبرة جماعية بجزيرة هارت بولاية نيويورك، بعدما ارتفع عدد المدافن أربع مرات بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات في مدينة نيويورك إلى 4778.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت المقطع فإن 10 عمال شوهدوا وهم يحفرون ويدفنون صناديق، بعضها محفور عليها أسماء أصحابها، وصناديق أخرى لموتي ليس لديهم أقارب معروفين أو عائلاتهم غير قادرة على ترتيب جنازة لهم فتم دفنهم بالجزيرة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم دفن حوالي عشرين جثة في اليوم، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، بعد وفاة 4778 شخصا من الفيروسات التاجية في نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة  وإصابة 87725 أمريكي حتى الآن.

 

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