«متحدث الصحة»: تسجيل 364 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات في المملكة (فيديو)

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة: إن “إجمالي الحالات المصابة بفايروس كورونا في المملكة ارتفع إلى 3651”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى شفاء 19 حالة جديدة من “كورونا” ليرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من الفيروس في المملكة 685 شخصًا.

وأكد “العبد العالي” أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع إلى 47، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

#عاجل_السعودية| المتحدث الرسمي باسم#وزارة_الصحةد. محمد العبدالعالي: تم تسجيل 364 حالة جديدة ليصل الإجمالي 3651 حالة.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/ak5W4bxGv8 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)April 10, 2020