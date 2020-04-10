«الراجحي» يعلن إلغاء رسوم الحوالات المحلية والدولية

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أعلن “تحويل الراجحي” التابع لمصرف الراجحي، مساء أمس الخميس، إلغاء جميع رسوم التحويل عبر قنواته الإلكترونية والرقمية ولجميع الحوالات المالية المحلية والدولية تفاعلا مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتشجيعا للعملاء على استخدام التقنية والبقاء في منازلهم تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي.

وقال المصرف، في بيان له، إن العملاء أبدوا درجة كبيرة من الوعي خلال الأسابيع الماضية حيث زادت نسبة الحوالات المحلية والدولية عبر القنوات الإلكترونية بدرجة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من ميزات التحويلات المجانية عبر تطبيق تحويل الراجحي وتطبيق مصرف الراجحي ومنصة مباشر الإلكترونية لمصرف الراجحي للأفراد والشركات.

وكان تحويل الراجحي قد اتخذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المراكز العاملة بحسب توصيات وزارة الصحة ومنها فرض مبدأ “التباعد الاجتماعي الإجباري” بين العملاء أثناء الانتظار، وتوفير المعقمات، والقفازات والكمامات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وتم تخصيص (185) مركزا لخدمة واستقبال العملاء حول مدن المملكة على مدار الأسبوع، كما تم زيادة موظفي الامن لتطبيق النظام داخل وخارج كل مركز.

وقدم المصرف شكره للموظفين والعملاء على تطبيقهم الاحترازات الوقائية وحرصهم على سلامة أنفسهم والآخرين، كما شكر كل العملاء الذي استفادوا من التقنية المتقدمة التي يقدمها المصرف عبر جميع قنواته.