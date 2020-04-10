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أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات بالمنطقة

أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات بالمنطقة
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تواصل – واس:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وجه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.

ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها ( الرجالية ، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها ) ، مؤكداً سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

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