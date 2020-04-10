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مناطق ومحافظات لم تسجل أي إصابات بـ«كورونا».. تعرف عليها

مناطق ومحافظات لم تسجل أي إصابات بـ«كورونا».. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

نجحت بعض المناطق والمحافظات بالمملكة في تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوجه الأمثل ولم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب شاشة رصد حالات الإصابات السعودية الرقمية COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia، فإن عدد المتعافين من الوباء 666 حالة متوزعة على مناطق المملكة، فيما خرجت مدينة عرعر في شمال المملكة كمنطقة إدارية من مؤشر الإصابات لتنضم لمناطق حائل والجوف اللتان لم تسجلا أي حالة إصابة ولم تدخلا المؤشر منذ تسجيل أول إصابة في المملكة قبل ٣٠ يوماً من الآن، كما خرجت من المؤشر محافظتا النعيرية والقنفذة لتنضم لمحافظة الزلفي التي لم تسجل أي إصابة بالوباء.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة الرقمية (#نبيها_صفر) تهدف إلى جعل الشعب يساهم بشكل فعال في الوصول إلى صفر حالة إصابة بالفايروس COVID-19، عن طريق التزامهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة وأهمها البقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي.

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