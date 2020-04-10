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كيف استعد مطار الملك خالد لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج؟

كيف استعد مطار الملك خالد لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج؟
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تواصل – واس:

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ‏ناصرالجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري، أمس الخميس، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة ‏إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف ‏الحراري والجوازات وفرز الركاب.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.

‏كما اطلع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم ‏المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس ‏التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير ‏‏النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد ‏من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كمركز القيادة المتنقل‎، وغرفة ‏العمليات المشتركة‏، بالإضافة إلى منطقة كشف ‏الكاميرات الحرارية،ومنطقة ‏الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات.

و‏اطلع على جميع ‏التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كتنظيم جدولة ‏الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى ‏جانب تفعيل دور ‏القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين ‏القادمين من الخارج ‏لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.‏

ودشن عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد ‏‏وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع ‏‏الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع ‏‏الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة ‏‏روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، ‏‏بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.‏

وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد ‏العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائـب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -،لاستقبال‏ المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى ‏لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنا.‏

 

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