هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة من «Ulefone»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة Ulefone عن طرح هاتفها الذكي الجديد، Armor 7E المخصص للاستخدامات الشاقة والمقاوم للماء.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Armor 7E يأتي بشاشة IPS قياس 3ر6 بوصة وبدقة 2340×1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية ذات عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدستين بدقة 2 ميغابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج ميدياتك Helio P90 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيغابايت، يمكن توسعتها لما يصل إلى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. ويعتمد الهاتف الذكي على بطارية كبيرة نسبيا سعة 5500 مللي أمبير ساعة يمكنها العمل لمدة يومين كاملين.

ويمكن شحن الهاتف المعتمد على نظام أندرويد 9 عبر منفذ USB Type C بقدرة 15 وات، ولاسلكياً بقدرة 10 وات. ويدعم الهاتف بطاقة SIM مزدوجة.

ويتوافق الهاتف Armor 7E مع المواصفات IP68 و IP69K و MIL-STD-810G. وهذا يعني أنه يقاوم الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق 5ر1 متر مع حماية من الغبار.