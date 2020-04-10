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أدلة جديدة تشير إلى إمكانية انتقال «كورونا» من الحوامل للأجنة

أدلة جديدة تشير إلى إمكانية انتقال «كورونا» من الحوامل للأجنة
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن ثمة أدلة جديدة من الصين تشير إلى أنه من الممكن أن تنقل الأمهات الحوامل فيروس كورونا المستجد إلى أجنتهن في الرحم.

وأوضحت الدراسة التي نشرها علماء من جامعة ووهان في مجلة “يوروبيان ريسبايراتوري”، أن هناك أربعة من المواليد الجدد، كانوا من بين 81 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى منتصف شهر مارس.

وفي جميع الحالات الأربع، كانت الأمهات مصابات أيضاً بفيروس كورونا، وفي ثلاث حالات ظهرت الأعراض عليهن قبل الولادة مباشرة.

من ناحية أخرى، ظهرت على المواليد أعراض خفيفة ولم يحتاجوا إلى أن يتم وضعهم على أجهزة تنفس صناعي، أو تلقي العلاج في العناية المركزة.

ووُلد جميع المواليد بعمليات قيصرية، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يتعرضوا للإصابة عن طريق الولادة من خلال المهبل. وقد تم فصل ثلاثة من الرضع عن أمهاتهم فور ولادتهم ولم يحصلوا على رضاعة طبيعية، وتم عزل ثلاثة من الأطفال عندما بدأت الأعراض تظهر عليهم بعد فترة قصيرة من الولادة.

وأوضح العلماء أن “نتائج هذه الدراسة تشير إلى أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الرحم”، وذلك على الرغم من أنهم أضافوا أنهم لا يستطيعون أن يستبعدوا تماماً انتقاله من خلال مسارات أخرى”.

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