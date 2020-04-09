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«الخارجية»: تمديد مهلة تلقي طلبات العودة إلى المملكة حتى الثلاثاء

«الخارجية»: تمديد مهلة تلقي طلبات العودة إلى المملكة حتى الثلاثاء
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تواصل – واس:

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة(الرابط) حتى يوم الثلاثاء القادم ١٤ إبريل ٢٠٢٠، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة.

وقال سمو وزير الخارجية: إن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة -أيدها الله- على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.

وأضاف سموه: وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.

واختتم سموه تصريحه بتمنياته بموفور الصحة وتمام السلامة لجميع المواطنين الكرام في كل مكان.

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