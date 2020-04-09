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طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم وحائل والشرقية والأجزاء الشمالية من الرياض ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتشمل الحالة الجوية رياح نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة ووسط شمال وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل الرياض أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ38 درجة مئوية، فيما تسجل القريات وطريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 9 درجات مئوية.

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