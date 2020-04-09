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«الغذاء والدواء» تُحذر من جل معقم لليدين.. توقفوا عن استخدامه فوراً

«الغذاء والدواء» تُحذر من جل معقم لليدين.. توقفوا عن استخدامه فوراً
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من جل معقم لليدين”Clean touch Hand gel”، وذلك لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادة إيزوبروبانول المعقمة.

ونصحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، المستهلكين بعدم استخدامه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه واسترجاع القيمة.

وأضافت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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