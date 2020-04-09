الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مستجدات كورونا في المملكة.. 355 حالة إصابة جديدة وتعافي 35

مستجدات كورونا في المملكة.. 355 حالة إصابة جديدة وتعافي 35
0

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من (1500000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشفيت (332486) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (88982) حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة البالغ (355) حالة وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي : المدينة المنورة(89)، والرياض(83)، ومكة المكرمة(78)، وجدة(45)، وتبوك(26)، والقطيف(10)، وينبع(4)، والطائف(4)، والدرعية(4)، والهفوف(2)، وعنيزة(2)، والخرج(2)، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبيشة، والباحة، ورياض الخبراء ، ونجران، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (3287) حالة ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (2577) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 41 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (666) بإضافة (35) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (44) حالة بإضافة 3 حالات جديدة رحمهم الله جميعاً.

وذكر الدكتور العبدالعالي الجميع أن هناك عدة قنوات مهمة جداً الهدف منها تقديم الرعاية الصحية والطبية لكم في أقرب مكان وأن تكون في متناول أيديكم على مدار الساعة، ومن هذه الخدمات المهمة خدمة (937 ) أو تطبيق صحة فمن خلال هذه الخدمات على مدار الساعة بإمكانكم الحصول على الاستشارات أو تقديم الاستفسارات والحصول على الرأي من الخبراء سواءً كان فريق العمل المناوب على مدار الساعة أو الأطباء المتخصصين الذين يمكن أن يجيبوا من خلال التطبيق او الرقم(937).
كما جدّد التأكيد على أهمية الالتزام بالاحترازات , وقال ” إنها سبيلنا للوقاية من الفيروس وذلك باتباع عدد من الأمور أهمها تجنب التجمعات والابتعاد مسافة متر ونصف بين كل شخص وآخر حتى وإن كان في المنزل ” متمنياً للجميع الصحة والسلامة والعافية.

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا قد عقدت، اليوم , اجتماعها الخمسين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تُحذر من جل معقم لليدين.. توقفوا عن استخدامه فوراً

«الغذاء والدواء» تُحذر من جل معقم لليدين.. توقفوا عن استخدامه فوراً

أكبر ركود اقتصادي منذ الثلاثينات.. خسائر العالم 5 تريليونات دولار بسبب «كورونا»

أكبر ركود اقتصادي منذ الثلاثينات.. خسائر العالم 5 تريليونات دولار بسبب «كورونا»

حصيلة قياسية.. 881 حالة وفاة جديدة في بريطانيا جراء الإصابة بكورونا

حصيلة قياسية.. 881 حالة وفاة جديدة في بريطانيا جراء الإصابة بكورونا

بسبب تفشي «كورونا».. الصين تعلن حالة الطوارئ في مدينة حدودية مع روسيا

بسبب تفشي «كورونا».. الصين تعلن حالة الطوارئ في مدينة حدودية مع روسيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>