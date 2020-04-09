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رويترز: «المملكة» تتفق مع روسيا على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%

رويترز: «المملكة» تتفق مع روسيا على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
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تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة أن منظمة “أوبك” والمنتجين المستقلين بما فيهم روسيا توصلوا إلى اتفاق بخفض كبير لإنتاج النفط.

وأوضحت المصادر المطلعة على الاجتماع الافتراضي أن الخفض المتفق عليه قد يصل إلى عشرين مليون برميل يومياً.

وصعدت أسعار النفط بنحو 10% خلال تعاملات الخميس بعد أنباء عن اتفاق المملكة وروسيا على تنفيذ تخفيضات كبيرة في مستويات الإنتاج تصل إلى 20 مليون برميل يومياً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو بنحو 9.4% إلى 35.93 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنحو 9.9% إلى 27.58 دولار للبرميل.

وكانت المملكة دعت إلى عقد الاجتماع سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

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