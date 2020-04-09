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«الخضيري»: ممارسة الرياضة في مكان محدد بالبيت تفرز «هرمونات السعادة»

«الخضيري»: ممارسة الرياضة في مكان محدد بالبيت تفرز «هرمونات السعادة»
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث المتخصص في علم المسرطنات، بممارسة الرياضة بانتظام في مكان محدد بالبيت.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن “ممارسة الرياضة المنزلية مهمة وضرورية ولو في مكان محدد بالبيت (الحوش؟ السطح؟الممرات؟ الغرف الواسعة بين الاثاث) أمر ضروري لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتجدد الحيوية.

وأضاف أن ممارسة الرياضة بانتظام في مكان مخصص بالبيت “تنشط الوظائف الفسيولوجية وتضخ الدم وتعطي سعادة وإفراز هرمونات السعادة كالسيراتونين والاندروفين والدوبامين”.

 

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