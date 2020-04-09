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جامعة الملك خالد تطلق مبادرة للحصول على شهادة معتمدة مجاناً بالمقررات المهارية

جامعة الملك خالد تطلق مبادرة للحصول على شهادة معتمدة مجاناً بالمقررات المهارية
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تواصل – واس:

أطلقت منصة KKUx بجامعة الملك خالد، أمس الأربعاء، مبادرة “تعلم أكثر “، التي تسعى إلى إتاحة مهارات منصة KKUx للجميع للتدريب والتأهيل والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة مجاناً، حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠م، من خلال ٢٧ مهارة نوعية وأكثر من ١٠٠٠ فيديو تعليمي.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي أن هذه الخطوة تأتي استشعاراً للمسؤولية المجتمعية المنوطة بجامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي في هذه الفترة الاستثنائية، بهدف تشجيع وتحفيز الناس على التعلم واستثمار أوقات مفيدة في منازلهم، كما تتيح المبادرة التعلم للجميع بشكل مجاني وبشهادة معتمدة من الجامعة.

وأشار الحديثي إلى أن المنصة ترحب بالمدربين والخبراء والمؤسسات التعليمية والتدريبية للتعاون في توفير فرص تعلم أكثر, تخدم مهارات ووظائف المستقبل، ويمكن الراغبين في الانضمام لهذه المهارات النوعية التسجيل من خلال موقع المنصة الرئيس عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وللاتفاقيات والتعاون التواصل على البريد الإلكتروني kux@kku.edu.sa.

ولفت الانتباه إلى أن منصة KKUx تحتوي على مقررات مهارية نوعية مثل التفكير التصميمي، وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ولغة البايثون، وأساسيات اللغة الصينية وغيرها، وجميعها جرى إتاحتها للمتدربين والمتعلمين في أي وقت ومن منازلهم كي يتمكنوا من استثمار الفرص في التعلم والتدريب.

يذكر أن منصة KKUx تحرص على الجودة ونوعية ما تقدمه للمتعلم، وحصلت على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة، لعام 2019م، من الأمم المتحدة، في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

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