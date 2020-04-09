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أكبر ركود اقتصادي منذ الثلاثينات.. خسائر العالم 5 تريليونات دولار بسبب «كورونا»

أكبر ركود اقتصادي منذ الثلاثينات.. خسائر العالم 5 تريليونات دولار بسبب «كورونا»
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تواصل – وكالات:

توقع خبراء اقتصاد أن يصل حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة “كورونا”، والإجراءات التي اتخذتها حكومات للحد من انتشار الفيروس القاتل، إلى نحو 5 تريليونات دولار.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن الخبراء: “العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث إن العديد من الحكومات أمرت الشركات خاصة بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم”.

وعلى الرغم من هذه التقديرات السلبية، إلا أن “بلومبرغ” أشارت إلى أنه يتوقع أن تكون فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.

ويعتقد خبراء البنك الأمريكي “مورغان ستانلي” أن اقتصادات البلدان المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثالث من 2021، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وظهر فيروس “كورونا” للمرة الأولى في نهاية العام الماضي في الصين، وبعد ذلك انتشر في معظم بلدان العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن انتشار الفيروس يعد جائحة.

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