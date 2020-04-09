بدعوة من المملكة.. انطلاق اجتماع «أوبك+» الافتراضي لمناقشة استقرار سوق النفط

وكانت المملكة قد دعت إلى عقد الاجتماع سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، مؤكدة أن ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود يستهدف الوصول إلى اتفاق لإعادة التوازن في سوق النفط.

وترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاجتماع الافتراضي لدول أوبك + ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى الذي دعت إليه الرياض في وقت سابق لبحث استقرار أسواق النفط والتوافق على خفض كمية الإنتاج.

ويترقب العالم نتائج اجتماع أوبك + الذي من المتوقع أن يتمخض عن خفض كبير في حصص الدول الأعضاء في المنظمة البترولية الأكبر في العالم وكذلك عدد من كبار المنتجين من خارج أوبك على رأسهم روسيا.