تحذير هام من «الأمن السيبراني»: رسائل من حسابات وهمية تستغل أزمة «كورونا» لسرقة معلوماتك الشخصية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من رسائل مضللة تصل إلى هواتف المواطنين هدفها التصيد مستغلة الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار وباء كورونا.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “كن واعياً وانتبه للرسائل التي قد تصلك من حسابات وهمية تحت مسمى وزارة الصحة وتطلب منك الدخول على رابط غير معروف”.

وأشارت الهيئة إلى الإجراء الوقائي والذي يتمثل في متابعة الأخبار الموثوقة من الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، والتأكد من أن الرسالة الواردة من الحسابات الرسمية والأرقام الموحدة للوزارة، والتأكد من أن المُرسل قبل فتح الروابط مجهولة المصدر.