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إطلاق منصة وطنية لتمكين الراغبين في التطوع الصحي

إطلاق منصة وطنية لتمكين الراغبين في التطوع الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

تفعيلاً لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع، واستجابة لرغبات المتطوعين من ممارسين صحيين ومتخصصين في مجالات داعمة في التطوع الصحي؛ فقد استقبلت وزارة الصحة عبر ” منصة التطوع الصحي ” أكثر من 79 ألف متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوعًا لخدمة الوطن.
وتعد منصة التطوع الصحي النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في بناء المنصة الإلكترونية وتجهيزها، وتمكين المتطوعين من مختلف الفئات في عموم مناطق المملكة.
وقد استقبلت المنصة المتطوعين في الفترة الماضية من تخصصات مختلفة، بين صحية وداعمة، للإسهام في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج.
وتُمكّن المنصة الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحّد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية، ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي.
وتستقبل المنصة المتطوعين من الكوادر الصحية المرخصة مهنيًا والطلبة المتخصصين في المجال الصحي والكادر الصحي المتقاعد، كما تستهدف المنصة المتطوعين في تقديم الخدمات الداعمة من التخصصات الأخرى في مجالات مختلفة.
وتأتي هذه المنصة الإلكترونية ضمن الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي، لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030.
ويمكن الالتحاق بالمنصة عبر الرابط https://volunteer.srca.org.sa.

من جانبه، علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه على تويتر على إطلاق منصة التطوع الصحي قائلاً: “استمراراً لجهود أبطال الصحة التطوعية.. منصة التطوع الصحي تفتح المجال للراغبين في المشاركة التطوعية للخدمة في المجالات الصحية المباشرة وغير المباشرة. التطوع عمل نبيل وخلق عظيم يدعم الجهود لمكافحة الوباء. شكرًا لكل متطوع سخر وقته وجهده لخدمة وطننا الغالي”.

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